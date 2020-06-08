Пожар подобрался вплотную к многоэтажке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители тюменской многоэтажки на улице Щербакова едва не стали погорельцами из-за пожара, возникшего у них под окнами в тополиной роще. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев.

Со слов мужчины, неизвестные подожгли тополиный пух в роще, которая находится рядом с жилым домом. «Огонь начал быстро распространяться и даже перекинулся на деревья. Под окнами все горит. Автовладельцам пришлось в спешном порядке отгонять машины, которые находились поблизости от очага возгорания», — сообщил житель дома.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области журналисту агентства сообщили, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ликвидации огня принимало участие две единицы спецтехники и шесть человек личного состава.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел крупный пожар в бизнес-центре «Парус». На месте происшествия работали 10 пожарных расчетов.