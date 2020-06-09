Военным экологам в ЯНАО вертолетами привезли десятки тонн грузов

Оборудование и спецтехнику на Марре-Сале доставили из Бованенково (архивное фото) Фото: Минобороны России

На мыс Марре-Сале полуострова Ямал вертолетами было доставлено свыше 36 тонн специального оборудования и имущества для обеспечения работы и проживания военнослужащих экологического взвода. По информации пресс-службы ЦВО, для доставки всего необходимого запланировано свыше 30 вертолето-вылетов.

«Транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26 перевезли с аэропорта Бованенково более 36 тонн груза, в который входит специальное оборудование для работы с металлом, а также имущество для обеспечения проживания экологического взвода», — говорится в сообщении пресс-службы военного округа. Личный состав эковзвода обеспечен специальным обмундированием и проинструктирован по мерам безопасности при работе с оборудованием по резке и прессованию металла.

Ранее URA.RU рассказывало, что в планах военных расчистить четыре гектара ямальского побережья, на котором со времен дислокации советской армии остались бесхозными сотни тонн ржавеющего металлолома. В работах задействованы более 30 человек личного состава и 23 единицы техники.

О планах расчистки Марре-Сале Минобороны относительно расчистки Марре-Сале стало известно в конце прошлого года. В мае 2020 года экологический взвод был доставлен к месту проведения работ.