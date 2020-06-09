08 июня 2020
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Военным экологам в ЯНАО вертолетами привезли десятки тонн грузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка бульдозера ТМ-10 в район обвала горных пород на Бурейском водохранилище, военный вертолет
Оборудование и спецтехнику на Марре-Сале доставили из Бованенково (архивное фото) Фото: Минобороны России

На мыс Марре-Сале полуострова Ямал вертолетами было доставлено свыше 36 тонн специального оборудования и имущества для обеспечения работы и проживания военнослужащих экологического взвода. По информации пресс-службы ЦВО, для доставки всего необходимого запланировано свыше 30 вертолето-вылетов.

«Транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26 перевезли с аэропорта Бованенково более 36 тонн груза, в который входит специальное оборудование для работы с металлом, а также имущество для обеспечения проживания экологического взвода», — говорится в сообщении пресс-службы военного округа. Личный состав эковзвода обеспечен специальным обмундированием и проинструктирован по мерам безопасности при работе с оборудованием по резке и прессованию металла.

Ранее URA.RU рассказывало, что в планах военных расчистить четыре гектара ямальского побережья, на котором со времен дислокации советской армии остались бесхозными сотни тонн ржавеющего металлолома. В работах задействованы более 30 человек личного состава и 23 единицы техники.

О планах расчистки Марре-Сале Минобороны относительно расчистки Марре-Сале стало известно в конце прошлого года. В мае 2020 года экологический взвод был доставлен к месту проведения работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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