В регионе с самыми низкими зарплатами в УрФО заявили об их росте

Мэр Кургана готовится отчитаться о росте зарплат горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях Кургана по итогам 2019 года выросла почти до 36,5 тысячи рублей. Такие данные содержатся в отчете главы города Андрея Потапова о результатах работы за год, с которым он должен выступить перед депутатами гордумы.

«Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по сравнению с 2018 годом увеличилась на 7,4% и составила 36449,1 рубля», — говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте мунгиципалитета. При этом реальная зарплата, которая высчитывается с учетом инфляции, выросла на 3,9%.

По данным мэрии, в Кургане резко сократилось число официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 1 января 2020 года на учете в городской службе занятости состояло 1516 человек — почти на 20% меньше, чем в начале 2019 года (1879 человек). Уровень регистрируемой безработицы при этом сократился с 1,12% до 0,92%.

Всего за 2019 год в Кургане было заявлено 12,3 тысячи вакансий — на 14,9% меньше, чем в 2018 году (14,5 тысячи вакансий). Но сократилось и число курганцев, обращавшихся в центр занятости за содействием в поиске работы: с 7881 человек в 2018 году до 7375 человек в 2019 году.

Потапов должен выступить с отчетом о работе администрации Кургана перед депутатами на одном из предстоящих заседаний гордумы. Оперативно уточнить в пресс-службе мэрии дату заседания URA.RU не удалось.

Ранее стало известно, что жители Курганской области в первом квартале 2020 года получали самую низкую зарплату в УрФО. Среднемесячная номинальная зарплата здесь составила 30 577 рублей, в ЯНАО — 102 123 рублей, в ХМАО — 73 644 рублей, в Тюменской области (без автономных округов) — 48 411 рублей, в Свердловской — 41 367 рублей, в Челябинской — 37 701 рубль.