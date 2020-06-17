В ЯНАО уволили полицейского, который жаловался на руководство

Андрея Калбанова уволили за отказ от медосвидетельствования Фото: Илья Московец © URA.RU

Старшина полиции Андрей Калбанов, проходивший службу в ОМВД по Тазовскому району ЯНАО, уволен по результатам проведенной в отношении него служебной проверки. Как сообщили URA.RU в окружном УМВД, основанием стало совершение порочащего звание полицейского проступка.

«Приказом ОМВД России по Тазовскому району ЯНАО от 11.06.2020 года старшина полиции Калбанов А.Д. уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции.

Представители окружного управления пояснили: теперь уже бывший полицейский, управляя личным автомобилем, отказался от прохождения медосвидетельствования по требованию уполномоченного должностного лица. Кроме того, с рапортом о переводе в другое подразделение Калбанов, как показала проверка, не обращался: «Документы, подтверждающие намерения сотрудника, отсутствуют». Нарушений со стороны начальника ОМВД по Тазовскому району не допущено, заявили в окружном управлении.

Сам Калбанов считает, что руководство нашло повод для его увольнения, не дожидаясь судебного решения. По версии экс-полицейского, давление на него началось после того, как он обратился к начальнику с рапортом о переводе в Ноябрьск.

Начальник, по версии Калбанова, рапорт подписать отказался, предложив уйти в другое подразделение «через увольнение». По словам старшины, он самостоятельно начал собирать документы на перевод, в том числе взяв в отделе кадров по месту службы справку-объективку, после чего начались неприятности.

Инцидент с отказом от медосвидетельствования Калбанов также считает давлением со стороны начальника. Он утверждает, что не управлял машиной, а находился в припаркованном автомобиле, поэтому требования инспектора ГИБДД неправомерны. На свидетеля инцидента, тоже сотрудника полиции, якобы оказывалось давление, чтобы он дал показания против Калбанова.

Между тем источники URA.RU в правоохранительных органах ЯНАО сообщают, что доказательства грубого нарушения Калбановым ПДД есть. «Несмотря на его желание уйти от наказания и вполне правдоподобную версию, есть видеозапись, о которой он, вероятно, не знает, — рассказал собеседник, близкий к управлению. — В ходе рассмотрения дела судом ее обязательно представят».