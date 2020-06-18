Чиновники не разрешали устранять аварию в центре Кургана

На центральной площади Кургана — коммунальная авария (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Площадь имени Ленина в центре Кургана, где расположены здания городской и областной администраций, залило водой из-за коммунальной аварии. Утечка на водопроводе произошла еще 16 июня, но коммунальщики не приступали к ее устранению, так как не было разрешения от властей Кургана, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«16 июня сотрудники „Водного Союза“ совместно с представителями администрации Кургана и правительства Курганской области зафиксировали утечку в водопроводной камере в районе здания администрации области. Производству работ по ее устранению помешал отказ городских чиновников выдавать соответствующее разрешение», — рассказали в организации, отметив, что отказ был устным.

17 июня утечка усилилась, и руководство «Водного Союза» направило письменный запрос на производство работ в администрацию Кургана. Ответа на него по состоянию на утро 18 июня в компанию не поступал. Также коммунальщики уведомили об аварии прокуратуру города. Вечером того же дня вода вышла на поверхность проезжей части, в асфальте появилась трещина.

Чтобы избежать провала дороги, руководство «Водного Союза» решило приступить к устранению аварии. В связи с этим 18 июня в центре Кургана придется ограничить подачу холодной воды. Под отключение попадают дома по улице Гоголя, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38Б, 39Б, 44, 56 (правительство Курганской области), а также теплопункт №50. Работы будут проводиться до полного устранения аварии.

Кроме того, на центральной площади Кургана придется частично перекрыть движение автомобилей в сторону кинотеатра «Россия». Коммунальщики предупреждают, что сужение проезжей части может привести к пробкам. Восстановить асфальтовое покрытие после раскопок планируют до 22 июня.

В пресс-службе городской администрации сообщили URA.RU, что письменный запрос на проведение работ поступил от «Водного Союза» 17 июня во второй половине дня. «Он был оперативно расписан, факсом отправлен [заместителю директора департамента городского хозяйства Сергею] Герасименко. Сегодня будут вести работы», — заявили в мэрии. Чиновники добавили, что 16 июня письменных обращений от «Водного Союза» не поступало.

Это не первый случай, когда «Водный Союз» обвиняет чиновников в том, что они не выдают разрешение на проведение ремонтных работ. Так, в конце февраля руководство Кургана было против устранения аварии на улице Пролетарской в преддверии визита премьера России Михаила Мишустина.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Зауралья отказываются согласовать инвестпрограмму «Водного Союза», из-за чего предприятие не может реконструировать сети в Кургане. На сегодня 76% водопроводных и 95% канализационных сетей, эксплуатируемых «Водным Союзом», имеют 100-процентный износ, из-за чего в областном центре регулярно происходят крупные коммунальные аварии.