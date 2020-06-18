Комары ударили по репутации мэрии крупного города в ЯНАО

Мэрия Нового Уренгоя отказалась травить комаров в парках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нежелание властей Нового Уренгоя (ЯНАО) обрабатывать общественные пространства от комаров привело к тому, что люди начали обращаться за помощью к представителям оппозиции. Как сообщил депутат законодательного собрания Иван Вершинин на своей странице в социальной сети, почти полторы сотни горожан обратились за помощью к нему.

По словам депутата, свои подписи под обращением оставили более 140 жителей районов Коротчаево и Лимбяяха. «Многие муниципалитеты ЯНАО начали обработку общественных пространств от кровососущих насекомых, — говорится в опубликованном оппозиционным политиком документе. — Администрация Нового Уренгоя решила этого не делать, объясняя защитой природы».

Горожане сетуют, что из-за эпидемии коронавируса многим придется проводить летний отдых на Ямале, а не на южных курортах. Из-за этого, как отмечают авторы документа, дети будут ходить «постоянно покусанные».

При этом подписавшиеся считают: если власти Нового Уренгоя так заботятся об экологии, то обработка химическими составами парков и скверов не обязательна. Горожане предлагают использовать специальные ловушки, которые «не будут вредить популяции».

В администрации Нового Уренгоя имиджевую составляющую в истории с комарами комментировать не стали. «Все, что мы могли сказать, уже сказали», — пояснили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нового Уренгоя и некоторых других населенных пунктов ЯНАО приняли решение не проводить обработку от кровососущих насекомых, объясняя это нежеланием вмешиваться в экосистему. Другие муниципалитеты, прислушавшись к горожанам, закупили специальные ловушки для насекомых, которые установили в скверах и парках.