В Тюменской области сегодня никто не умер от коронавируса

За все время в регионе выявлено 2 574 случаев заражения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 45 новых случаев заражения новым коронавирусом, скончавшихся нет. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«45 новых случаев заболевания», — говорится в сообщении оперштаба. Также за сутки в регионе выздоровело 17 пациентов, никто не умер от коронавируса.

Всего за время пандемии в Тюменской области выявлено 2 574 случая заражения. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1 520.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал открытие в регионе парков и летних веранд общепита с 22 июня. Он подчеркнул, что пока показатели не позволяют приступить к третьему этапу снятия ограничений, поэтому они продлеваются до 28 июня.