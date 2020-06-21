В Тюменской области сегодня никто не умер от коронавируса

За последние сутки в Тюменской области выявлено 45 новых случаев заражения новым коронавирусом, скончавшихся нет. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«45 новых случаев заболевания», — говорится в сообщении оперштаба. Также за сутки в регионе выздоровело 17 пациентов, никто не умер от коронавируса.
Всего за время пандемии в Тюменской области выявлено 2 574 случая заражения. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1 520.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал открытие в регионе парков и летних веранд общепита с 22 июня. Он подчеркнул, что пока показатели не позволяют приступить к третьему этапу снятия ограничений, поэтому они продлеваются до 28 июня.
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