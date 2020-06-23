Губернатор Вадим Шумков разместил свой ответ в instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил в стихотворной форме, почему в регионе пока не открывают кафе. Ответ на тему режима самоизоляции он разместил в своем instagram-аккаунте.

Шумкова спросили, когда в регионе откроют кафе. «Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось „Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида“», — ответил губернатор.

На момент написания новости ответ Шумкова понравился 110 пользователям. Однако не все курганцы остались довольны креативностью губернатора. «И ответ-то где? <…> Когда отрасль заработает?» — спросил пользователь top_andrey.

Предприятия общественного питания не работают в Курганской области в полном объеме из-за мер, введенных в связи с коронавирусом COVID-19. Режим самоизоляции в регионе ввели с 1 апреля. На 23 июня общепит в Курганской области может только доставлять еду и продавать ее на вынос.