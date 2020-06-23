22 июня 2020
21 июня 2020

Курганский губернатор в стихах рассказал про карантин. «В душе обида»

© Служба новостей «URA.RU»
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День строителей. Курган, шумков вадим, портрет
Губернатор Вадим Шумков разместил свой ответ в instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил в стихотворной форме, почему в регионе пока не открывают кафе. Ответ на тему режима самоизоляции он разместил в своем instagram-аккаунте.

Шумкова спросили, когда в регионе откроют кафе. «Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось „Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида“», — ответил губернатор.

На момент написания новости ответ Шумкова понравился 110 пользователям. Однако не все курганцы остались довольны креативностью губернатора. «И ответ-то где? <…> Когда отрасль заработает?» — спросил пользователь top_andrey.

Предприятия общественного питания не работают в Курганской области в полном объеме из-за мер, введенных в связи с коронавирусом COVID-19. Режим самоизоляции в регионе ввели с 1 апреля. На 23 июня общепит в Курганской области может только доставлять еду и продавать ее на вынос.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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