На Ямале выявили 5783 инфицированных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались два человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Летальных случаев в регионе не было с 28 июня, теперь общее число жертв инфекции выросло до 39.

«В больнице Нового Уренгоя скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчины 52 и 57 лет были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело. У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Врачи приложили все усилия, но спасти мужчин не удалось.

Кроме того, в ЯНАО второй день подряд подтверждают больше 200 случаев коронавируса. За минувшие сутки заразились 203 человека. 15 из них — вахтовики, остальные 188 — жители населенных пунктов. В Новом Уренгое, который остается крупнейшим очагом COVID на Ямале, заболели 135 человек. Остальные случаи приходятся на Салехард (23), Надым (восемь), Губкинский и Тарко-Сале (по семь), Пангоды (три), Ноябрьск (два), Уренгой, Харп и Шурышкары (по одному). Всего в ЯНАО подтверждено 5783 случая коронавируса. Полностью вылечились 2434 пациента. Еще 772 человека госпитализированы, 15 из них — на поддержке аппаратов ИВЛ.

Рекордное число заболевших было зафиксировано 30 июня, когда за сутки инфекцию диагностировали у 248 ямальцев. Мощнейшей вспышке предшествовал резкий рост заражений в течение трех недель. С 12 июня, когда неожиданно началась волна заболеваний, в ЯНАО заразились 2697 человек — почти половина от всех случаев.

Накануне власти ЯНАО продлили карантин до 10 июля. Основные правила режима самоизоляции остались прежними. Послаблением стало то, что с 3 июля ямальцам разрешено сдавать нормативы ГТО на открытых спортплощадках и добираться до пунктов проведения ЕГЭ. Сейчас ЯНАО находится на первом этапе снятия карантина, однако до следующей ступени региону еще далеко. Коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале сейчас равен 1,04, а для перехода ко второму этапу он должен держаться на уровне 0,8 минимум четыре дня подряд.