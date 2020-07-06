Губернатор Шумков рассказал, как стать курганским чиновником

Вадим Шумков пообещал будущим госслужащим, что они будут уходить домой с чувством глубокой удовлетворенности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков перечислил необходимые качества для курганского госслужащего. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Если вы что-то представляете из себя, есть образование, и готовы решать реальные задачи в реальной жизни — приходите к нам на госслужбу», — объяснил губернатор. Так он ответил в своем аккаунте на жалобу жителя региона по поводу того, что приходится работать в выходные.

Шумков в ответ на жалобу написал, что не место красит человека, а человек место. «Могу пообещать вам, что будете уходить на каждый выходной с чувством выполненного долга и глубокой удовлетворенности», — добавил губернатор про госслужбу.

В 2019 году Шумков писал, что в областном правительстве «нужны искренние и дельные кадры». По его словам, вместо болтливости они должны каждый день делать сложную и нужную для развития региона работу.