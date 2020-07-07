Жители поселка Прииртышский жалуются на то, что пить воду из-под крана невозможно Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Жители поселка Прииртышский Тобольского района хотят обратиться к губернатору Александру Моору с жалобой на качество воды. Об этом в одном из популярных пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказала Надежда Засорина. Она утверждает, что вода из-под крана внешне больше похожа на квас.

«В посёлке Прииртышский бежит вот такая „питьевая“ вода? Администрация района примерно полгода назад обещала, что будет новый водозабор и вода будет чистой! И когда это будет? Как ее употреблять в пищу? И кто должен контролировать и отвечать за такое качество? Люди, кто живет в посёлке, давайте уже обращаться к губернатору Тюменской области», — заявила в своей публикации Засорина.

В комментариях к публикации пользователи поддержали автора записи. «Эта вода больше похожа на квас», — считает Алексей Иванов. «Она всегда такая там была», — заявил Вальдан Абтрахимов. «Да это ведь и правда квас», — уверена Наталья Рахимова.

Получить оперативный комментарий в администрации Тобольского района URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. К моменту публикации новости ответ на него не получен. Ранее агентство писало о том, что тюменцы пожаловались на аллергию из-за водопроводной воды. Жители одного из микрорайонов Тюмени заявили о том, что ее невозможно пить.

Жители поселка Прииртышский заявили о том, что вода из-под крана больше напоминает квас Надежда Засорина