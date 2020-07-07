Всем победителям викторины «Время Побед» призы уже раздали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области мошенники решили нажиться на завершившейся викторине «Время Побед». Об этом URA.RU рассказали несколько местных жителей, которым злоумышленники сообщили по телефону о якобы выигранных квартирах. По некоторым данным, такие звонки поступили уже сотням тюменцев. Благотворительная акция проходила в регионе с 25 июня по 1 июля. Среди её участников разыграли, в том числе, несколько дорогих подарков.

«6 июля мне позвонили со скрытого номера и сказали, что я выиграл автомобиль. И якобы для удостоверения моей личности я должен сообщить им данные своей банковской карты. Я сначала замешкался, обрадовавшись неожиданной удаче, и чуть не сообщил им все реквизиты. Но потом вспомнил, что часто так делают мошенники и положил трубку», — пояснил один из тюменцев на условиях анонимности.

Тюменцы всерьез обеспокоены тем, что на удочку мошенников могут попасть пожилые и доверчивые люди, поэтому стараются предупредить их о новом виде мошенничества. Организаторы викторины «Время Побед» подтвердили, что никаких звонков они не совершают, потому что акция уже прошла. Все призы, в том числе, квартиры и машины, передали победителям.

«Мы хотим напомнить тюменцам, что викторина „Время Побед“ была официально завершена 1 июля. Победителям мы вручили призы. Больше мы никому не звоним и ничего не предлагаем забрать. Тем более, не требуем взамен данные банковских карт. Очевидно, что это мошенники», пояснили агентству в благотворительном фонде развития Тюмени (организатор викторины).