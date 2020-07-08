Медведеву отказались давать место пожизненного сенатора

Зампредседателя Совета Безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев не может автоматически стать пожизненным сенатором. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Медведев как бывший президент не станет пожизненным сенатором автоматически», — цитирует главу Совфеда РИА «Новости». Она подчеркнула, что для этого нужно сначала принять соответствующий закон.
Редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Медведева можно назвать одним из четырех возможных преемников президента Владимира Путина. Журналист объяснил это тем, что перевод бывшего премьер-министра на должность замглавы Совбеза — это перевод «в резерв». При этом Медведев «абсолютно лояльный и преданный [Путину] человек», считает Венедиктов.
Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 2012 годы. Затем он возглавлял правительство РФ. В январе 2020 года Медведев и весь кабмин подали в отставку, напоминает «
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