Заповедный лес в Тюмени предлагают купить под застройку частными домами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени выставили на продажу земли памятника природы «Кулаково». Арендующий у государства участок владелец планирует выручить за него 295 млн рублей. Объявление размещено на одном из федеральных сайтов по продаже недвижимости. Сделка напрямую нарушает Земельный кодекс Российской Федерации.

«Участок 281,9 тысяч кв. м. Первая линия. Возможен перевод в собственность», — указано в объявлении. Согласно данным Росреестра, участок имеет статус земель лесного фонда и предназначен для создания памятника природы регионального значения «Кулаково». Его собственник — Тюменская область. Согласно объявлению, земли находятся у продавца в аренде.

Несмотря на это, автор объявления, некий Михаил Сергеевич, предлагает покупателю после сделки перевести вид разрешенного использования под ИЖС или бизнес. При этом, согласно Земельному кодексу Российской Федерации, изменение статуса земель памятников природы запрещено, как и продажа участков.

Указ о создании памятника природы «Кулаково» был подписан в 2005 году тогда еще губернатором Тюменской области Сергеем Собяниным. На его территории расположены редкие виды растений, животных и грибов, занесенные в Красные книги Тюменской области и Российской Федерации. В самом указе отмечается, что участок запрещается предоставлять под застройку, для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, организации личного подсобного и фермерского хозяйства и сельскохозяйственное использование.

Дозвониться до автора объявления не получилось — его телефон отключен. Оперативно получить комментарий у департамента недропользования и экологии Тюменской области, который, согласно указу Собянина, отвечает за памятник природы «Кулаково», не удалось. Корреспондент агентства направил ему письменный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский губернатор Александр Моор лишил «Урочище «Орлы» статуса памятника природы. Оказалось, что по новому законодательству документ об учреждении памятника природы по новым законам должно подписывать правительство Тюменской области, однако произошла небольшая задержка в документации. Сейчас он вновь находится под охраной государства.

За участок просят 295 млн рублей Фото: скриншот с сайта Avito