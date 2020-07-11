В ЯНАО прошли обыски у членов движения, отрицающего распад СССР

Участники запрещенного движения считают себя «гражданами СССР» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО прошли обыски у членов организации «СССР» (запрещена в РФ), отрицающих распад Советского Союза и считающих себя его гражданами. Во время операции в Ноябрьске были задержаны двое членов организации, возбуждены уголовные дела по статье об организации экстремизма.

«В ЯНАО правоохранительные органы обнаружили ячейку движения „СССР“. В отношении „граждан СССР“, обеспечивавших работу организации в Ноябрьске, возбуждены уголовные дела об экстремизме (ст. 282.2 УК РФ)», — передает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски прошли 8 июля, фигурантами дела об экстремизме стали двое мужчин, занимавших руководящие должности в ноябрьской ячейке. Личности других «граждан СССР» в Ноябрьске пока не установлены. Отмечается, что задержанные знали, что деятельность организации запрещена на территории России. Они отказались подписывать постановления о возбуждении уголовного дела и протоколы обыска. Один из них при задержании заявлял, что является гражданином СССР и не имеет отношения к РФ.

В ходе обысков у члена ячейки, считающего себя «секретарем Чрезвычайной комиссии», оперативники нашли поддельные вкладыши в «советские» паспорта и другие документы, производством которых занимается организация. Подобными бумагами представители организации торгуют во многих регионах России, обещая людям возможность не платить налоги и штрафы в пользу РФ, при этом продаются «документы» за российские рубли. Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди и граждане с финансовыми трудностями.

Организация людей, считающих себя «гражданами СССР» и отрицающих распад Советского союза, появилась в 2010 году. Основоположником движения стал московский врач-стоматолог Сергей Тараскин, объявивший себя президентом СССР. Позднее, в 2018 году свой «СССР» основала также блогер Валентина Реунова.