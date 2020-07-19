Тюменская область все еще далека от снятия карантина

В Тюменской области на 19 июля выявлено 107 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«107 новых случаев заболевания», — передает оперштаб. За сутки выздоровели 55 тюменцев.
С начала пандемии в регионе выявлено 4667 случаев заражения коронавирусом. 3023 пациента выздоровели, умерли 22 человека.
Ранее в Тюменской области нарушился возникший в последние три дня тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, и регион вновь отдалился от снятия карантина по коронавирусу. Днем ранее в регионе было 109 новых случаев. Как ранее сообщало URA.RU, до 21 июля в области в связи с пандемией действует режим повышенной готовности.
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