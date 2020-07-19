18 июля 2020
17 июля 2020

Тюменская область все еще далека от снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии в регионе выявлено 4667 случаев заражения коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на 19 июля выявлено 107 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«107 новых случаев заболевания», — передает оперштаб. За сутки выздоровели 55 тюменцев.

С начала пандемии в регионе выявлено 4667 случаев заражения коронавирусом. 3023 пациента выздоровели, умерли 22 человека.

Ранее в Тюменской области нарушился возникший в последние три дня тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, и регион вновь отдалился от снятия карантина по коронавирусу. Днем ранее в регионе было 109 новых случаев. Как ранее сообщало URA.RU, до 21 июля в области в связи с пандемией действует режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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