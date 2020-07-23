22 июля 2020
21 июля 2020

Курганца принудительно отправили лечиться от туберкулеза

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, фельдшер на вызове, машина скорой помощи
Мужчину смогли отправить на лечение только по решению суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Альменевского района (Курганская область) по решению суда заставили лечиться от туберкулеза. Об этом 23 июля рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратурой района в Курганский городской суд направлено административное исковое заявление о принудительной госпитализации указанного лица», — сообщили в ведомстве. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В июне в Альменевском районе сотрудники прокуратуры обнаружили жителя, который заражен туберкулезом. Он отказывался от лечения. По решению суда мужчину принудительно госпитализировали в противотуберкулезный диспансер.

В марте аналогичный случай произошел в Мишкинском районе. Мужчина, зная о своей болезни, отказывался от лечения и посещал общественные места. Его также принудительно госпитализировали по решению суда.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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