Курганца принудительно отправили лечиться от туберкулеза

Мужчину смогли отправить на лечение только по решению суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Альменевского района (Курганская область) по решению суда заставили лечиться от туберкулеза. Об этом 23 июля рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратурой района в Курганский городской суд направлено административное исковое заявление о принудительной госпитализации указанного лица», — сообщили в ведомстве. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В июне в Альменевском районе сотрудники прокуратуры обнаружили жителя, который заражен туберкулезом. Он отказывался от лечения. По решению суда мужчину принудительно госпитализировали в противотуберкулезный диспансер.

В марте аналогичный случай произошел в Мишкинском районе. Мужчина, зная о своей болезни, отказывался от лечения и посещал общественные места. Его также принудительно госпитализировали по решению суда.