Тюменская область приблизилась к отмене карантина

За прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 92 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 92 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в регионе укрепился тренд по замедлению прироста носителей вируса.

«Тюменская область — 92 (случая подтвержденного COVID-19 за последние сутки)», — сообщает федеральный оперштаб. Данные о том, где и при каких обстоятельствах тюменцы заразились коронавирусом, не приводятся.

Днем ранее COVID-19 в Тюменской области подтвердился у 95 человек. Рекорд по ежесуточной выявляемости заболевания в регионе был поставлен 20 июля: в этот день коронавирус был диагностирован у 112 тюменцев.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 5576 жителей Тюменской области. Режим повышенной готовности в регионе продлится до 16 августа.