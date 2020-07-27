26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

В Тюмени наметился тренд по замедлению прироста больных COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 95 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 95 человек. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с инфекцией. Это на три человека меньше, чем накануне, и на шесть человек меньше, чем 25 июля.

«Тюменская область — 95 новых случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заболели 5 484 человека. Подробностей о новых больных и очагах заражения пока не сообщается.

По данным оперштаба, за последний день от опасной болезни удалось вылечиться 33 тюменцам. За все время от осложнений, вызванных коронавирусом, в области скончалось 25 человек. До 16 августа в регионе действует режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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