ЯНАО приближается к снятию карантина

На Ямале подтверждено 10 788 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирусом заболели 115 человек, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Несмотря на то, что темпы распространения COVID пока не позволяют окружным властям снять карантин, в регионе намечается тренд на снижение числа заболевающих.

В населенных пунктах ЯНАО вирус подтвердили у 102 человек. Больше всего случаев приходится на Новый Уренгой, где заразились 67 горожан. Еще 13 пациентов обнаружили в Губкинском. В Лабытнанги заболели пять жителей, в Надыме и Ноябрьске — по четыре, в Муравленко — три. Салехард показал небольшой прирост в два человека, столько же инфицированных в Ханымее. Среди вахтовиков выявлено 13 случаев коронавируса.

Ежедневное число заболевающих в ЯНАО продолжает снижаться. Днем ранее, 28 июля, в округе заразились 136 человек. До этого на протяжении месяца прирост оставался стабильно высоким: в среднем каждые сутки вирус находили у 190 человек, несколько раз этот показатель пробил отметку в 200 человек. С 21 июля эпидемия в ЯНАО пошла на спад, с тех пор количество заболевающих постепенно снижается.

Однако в округе продолжают умирать пациенты с коронавирусом. «Несмотря на позитивные тенденции, пока вынуждены констатировать и летальные случаи. За сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», — заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. Число жертв коронавируса на Ямале выросло до 76 человек.

За время пандемии в ЯНАО подтвердили 10 788 случаев коронавируса. 7 122 пациента полностью выздоровели. Сейчас госпитализирован 631 человек, 15 из них пребывают в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. На поддержке аппаратов ИВЛ находятся 11 ямальцев.

Окружное правительство пока не может перейти ко второму этапу снятия карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе уже долгое время равен 1,01. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа. Накануне власти ЯНАО смягчили ограничения по коронавирусу.