Украина ответит России на военные учения «Кавказ-2020»

Украина проведет военные учения в неожиданных для РФ местах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украина параллельно с российскими военными учениями «Кавказ-2020» проведет собственные маневры. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Будут учения параллельно с „Кавказ-2020“, причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения — давайте дождемся сентября, увидим», — цитирует Данилова РИА «Новости».

Ранее российский президент Владимир Путин инициировал внезапную проверку двух военных округов. Итоги мероприятий будут учитываться при подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Военный аналитик и политолог Иван Коновалов заявил о том, что проверка российских войск является традицией, она есть в системе подготовки вооруженных сил. Всего в рамках проверки и последующих затем учений было привлечено около 150 тысяч человек, почти 27 тысяч единиц различной техники, более 400 самолетов и вертолетов, а также 106 кораблей. В ходе проверки на 52 полигонах пройдет 56 учений тактического уровня.

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