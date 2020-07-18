Политолог объяснил необходимость неожиданной проверки войск РФ

Проверка нужна в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проверка российских войск является традицией, она есть в системе подготовки вооруженных сил. Кроме этого, проверка необходима для подготовки к стратегическим учениям «Кавказ-2020». Так считает военный аналитик и политолог Иван Коновалов.

«Нам необходима такая проверка. И я не стал бы, как это обычно делает западная пресса, устраивать вокруг нее алармистскую информационную шумиху», — цитирует эксперта News.ru.

Коновалов подчеркнул, что за учениями «Кавказ-2020» будут наблюдать западные коллеги, поэтому российские военные должны выглядеть достойно. По словам политолога, подобные проверки — это уже традиция, постоянная и рутинная вещь. «Ее проведение вполне укладывается в программу строительства ВС и их боевой подготовки», — отметил эксперт. Он также подчеркнул, что из-за борьбы с коронавирусом масштабные учения не проводились более трех месяцев.

Ранее сообщалось, что внезапную проверку двух военных округов инициировал лично президент России Владимир Путин. Результаты мероприятий будут учитываться при подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». По мнению военного обозревателя, полковника запаса Александра Жилина, в Советское время подобные проверки проводились регулярно и ничего экстраординарного в этом нет. Всего в рамках проверки и последующих затем учений привлечено около 150 тысяч человек, почти 27 тысяч единиц различной техники, более 400 самолетов и вертолетов, а также 106 кораблей. В ходе проверки на 52 полигонах пройдет 56 учений тактического уровня.

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