30 июля 2020
29 июля 2020

Тюмень приблизилась к отмене карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 89 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее в регионе были зарегистрированы аналогичные показатели по заболеваемости.

«Тюменская область — 89 (случаев заболевания за последние сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о заболевших не приводятся.

Пик заболеваемости в Тюменской области пришелся на 20 июля: тогда в регионе за сутки коронавирус был диагностирован у 112 человек. После этого показатели по заболеваемости COVID-19 начали постепенно снижаться. Всего с начала пандемии вирус был обнаружен у 5844 тюменцев.

Ранее агентство писало о том, что карантин в Тюменской области продлен до 16 августа. При этом, местные власти периодически смягчают условия режима самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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