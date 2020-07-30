Тюмень приблизилась к отмене карантина

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 89 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее в регионе были зарегистрированы аналогичные показатели по заболеваемости.

«Тюменская область — 89 (случаев заболевания за последние сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о заболевших не приводятся.

Пик заболеваемости в Тюменской области пришелся на 20 июля: тогда в регионе за сутки коронавирус был диагностирован у 112 человек. После этого показатели по заболеваемости COVID-19 начали постепенно снижаться. Всего с начала пандемии вирус был обнаружен у 5844 тюменцев.

Ранее агентство писало о том, что карантин в Тюменской области продлен до 16 августа. При этом, местные власти периодически смягчают условия режима самоизоляции.