На Шуховский полигон привезли отходы из Омска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На МУП «Шуховский полигон» под Курганом, где захоронены пестициды, отравившие воду и воздух, завезли 264 тонны строительных отходов после разбора ледового дворца «Арена Омск». По сведениям осведомленных источников URA.RU, отходы, которые везли за 500 км, могли оказаться не безопасными.

«Завозили строительный мусор около 4 месяцев. Везли сорокатонными грузовиками по восемь тонн, потому что отходы объемные — утеплители, пенопласт. По нашим данным, местные полигоны в Омске не стали принимать строительный мусор, который относится к наименьшему классу опасности, к пятому. Это может быть связано с их токсичностью, если использовались китайские материалы», — пояснил инсайдер.

Водителям при доставке мусора за один рейс из Омска в Курган платили 30 тысяч рублей. То есть доставка груза обошлась почти в миллион рублей. Другой осведомитель добавил, что при приеме мусора на Шуховский полигон его пересыпали бетонными отходами с курганского моста ЖБИ. «Вероятно, чтобы их не разносило ветром», — пояснил инсайдер.

Причина доставки отходов в Курган может быть связана с тем, что в Омске почти все полигоны закрыты по решению судов. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Омского горсовета Виталий Путинцев. Именно омские депутаты подняли вопрос — куда делся мусор после разбора «Арены Омск». Владельцы спортобъекта представили отчет депутатам, где и указали, что 264 тонны вывезены в Курган.

На единственном лицензируемом и действующем омском полигоне URA.RU подтвердили, что остальные полигоны закрыты. При этом строительные отходы после разбора «Арены Омск» им не привозили. «Нам какой-то запрос приходил, мы свои требования предъявили, что необходим обязательно протокол биотестирования. Но отходы с „Арены“ не привозили», — рассказал агентству замгендиректора АО «Полигон» Марк Акимов.

Он добавил, что биотестрование — это лабораторная процедура. Берутся пробы из нескольких точек. Затем в мусор подсаживаются бактерии, идет разложение. На этом основании лаборатория делает заключение насколько безопасны отходы.

В администрации Кургана на запрос URA.RU ответили, что МУП может самостоятельно заключать договоры с обратившимися организациями на утилизацию отходов. Процедура не предусматривает проведение конкурса. «По данным «Шуховского полигона», в предприятии отсутствует информация об организации, осуществляющей разбор ледового дворца «Арена Омск», — ответили в мэрии.

Редакционный запрос направлен также в омский хоккейный клуб. На момент публикации ответ не поступил.