В Курганской области поставлен новый рекорд по коронавирусу

Всего в регионе коронавирус обнаружили 2450 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 6 августа подтвердились 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Это наименьшее число заболевших, которых выявили за день в регионе в июле и в августе.

«На 6 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 24 новых случая COVID-19.», — говорится в сообщении оперштаба. 14 заболевших обнаружили в Кургане. Остальные случаи зафиксировали в Каргапольском, Варгашинском, Шумихинском, Щучанском и Кетовском районах.

В регионе с начала эпидемии было выявлено 2450 заболевших коронавирусом. Из них: 1840 человек выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.