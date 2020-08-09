Коронавирус в ЯНАО продолжают завозить отпускники

Привести COVID наиболее вероятно с южных курортов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Возвращающиеся из отпусков жители ЯНАО продолжают завозить в регион коронавирус. По словам главы окружного оперативного штаба, заместителя губернатора Татьяны Бучковой, прежде всего это касается южных курортов, на которые выезжают ямальцы.

«Мы просим быть внимательнее к своему здоровью ямальцев, которые возвращаются из отпусков, особенно с курортов юга России, — приводит оперштаб слова руководителя. — Случаи завоза коронавирусной инфекции продолжают фиксироваться». Замгубернатора призвала возвращающихся в регион не выходить на работу и в общественные места тех, кто не уверен, что здоров.

Между тем, как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки в регионе выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период — 11 988), выздоровели 202 пациента. В больницах с подтвержденным коронавирусом остаются 382 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, восьми требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось о выходе Ямала на второй этап снятия ограничений. Однако, несмотря на то, что начали свою работу детские сады и учреждения дополнительного образования, в регионе продолжают действовать запреты для предприятий общественного питания, а также на проведение массовых мероприятий.