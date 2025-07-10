Больше дюжины беспилотников ВСУ сбиты над регионами РФ и акваторией Черного моря

Над акваторией Черного моря и регионами РФ были сбиты 14 беспилотников Украины
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Наибольшее количество БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, сообщили Минобороны РФ
Наибольшее количество БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, сообщили Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское ПВО уничтожило 14 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«За прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — сказано в сообщении. Все БПЛА были самолетного типа.

Наибольшее количество было сбито над акваторией черного моря — 8 БПЛА. Два беспилотника сбиты — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, а также по одному беспилотнику над территорией Пензенской и Курской области.

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Российское ПВО уничтожило 14 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «За прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — сказано в сообщении. Все БПЛА были самолетного типа. Наибольшее количество было сбито над акваторией черного моря — 8 БПЛА. Два беспилотника сбиты — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, а также по одному беспилотнику над территорией Пензенской и Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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