Россиянам рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсах

РИА Новости: аферисты крадут деньги россиян через фейковые telegram-каналы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники предлагают легкий заработок в Wildberries через фейковые telegram-каналы и чаты, сообщает РИА Новости
Мошенники предлагают легкий заработок в Wildberries через фейковые telegram-каналы и чаты, сообщает РИА Новости Фото:

Аферисты, с помощью фальшивых telegram-каналов, чатов и сайтов крадут деньги россиян, обещая легкий заработок на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ.

«Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям „легкий заработок от маркетплейса“», — написано в материале. Отмечается, что одними из основных признаков является излишне выгодные условия работы, а также общение вне официальных чатов Wildberries.

Ранее в России уже фиксировались случаи мошенничества в Telegram, когда злоумышленники взламывали аккаунты пользователей и с помощью коротких видеосообщений («кружков») под видом знакомых просили перевести деньги. Эксперты отмечали, что мошенники используют современные технологии, включая дипфейки, чтобы сделать обман более убедительным, и советовали россиянам быть осторожнее при получении подобных сообщений и не переходить по подозрительным ссылкам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аферисты, с помощью фальшивых telegram-каналов, чатов и сайтов крадут деньги россиян, обещая легкий заработок на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ. «Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям „легкий заработок от маркетплейса“», — написано в материале. Отмечается, что одними из основных признаков является излишне выгодные условия работы, а также общение вне официальных чатов Wildberries. Ранее в России уже фиксировались случаи мошенничества в Telegram, когда злоумышленники взламывали аккаунты пользователей и с помощью коротких видеосообщений («кружков») под видом знакомых просили перевести деньги. Эксперты отмечали, что мошенники используют современные технологии, включая дипфейки, чтобы сделать обман более убедительным, и советовали россиянам быть осторожнее при получении подобных сообщений и не переходить по подозрительным ссылкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...