В США 15 человек оказались в ловушке после обрушения туннеля

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15 человек изолированы, сообщили в пожарной службе
15 человек изолированы, сообщили в пожарной службе Фото:

В Лос-Анджелесе обрушился туннель, в результате чего около 15 человек оказались изолированы. Об этом рассказали в местной пожарной службе.

«Около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля», — передает сообщение пожарных ABC. Там добавили, что инцидент произошел в районе Уилмингтон. Информации о пострадавших пока нет. Туннель строился в рамках проекта по улучшению санитарных условий.

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В Лос-Анджелесе обрушился туннель, в результате чего около 15 человек оказались изолированы. Об этом рассказали в местной пожарной службе. «Около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля», — передает сообщение пожарных ABC. Там добавили, что инцидент произошел в районе Уилмингтон. Информации о пострадавших пока нет. Туннель строился в рамках проекта по улучшению санитарных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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