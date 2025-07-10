В США 15 человек оказались в ловушке после обрушения туннеля

15 человек изолированы, сообщили в пожарной службе
В Лос-Анджелесе обрушился туннель, в результате чего около 15 человек оказались изолированы. Об этом рассказали в местной пожарной службе.
«Около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля», — передает сообщение пожарных ABC. Там добавили, что инцидент произошел в районе Уилмингтон. Информации о пострадавших пока нет. Туннель строился в рамках проекта по улучшению санитарных условий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!