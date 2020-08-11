Кальяны представляют опасность в пандемию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 августа, — 244-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 154-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 20 244 976 человек, у 220 750 из них COVID диагностировали за последние сутки. Выздоровели 13 107 744 (+210 249 за сутки) пациентов, жертвами вируса стали 739 662 (+ 4 735).

Первенство в антирейтинге по-прежнему удерживает США, где уже 5 251 446 заболевших. На втором месте остается Бразилия (3 057 470), и тройку «лидеров» замыкает Индия (2 267 153). Россия в этом списке остается на четвертом месте. У нас в стране больны 893 289 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Президент Владимир Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян , из них 75% должны составлять люди из группы риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в ближайшее время. Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призывает Минздрав повременить с регистрацией препарата до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. В противном случае вакцина может быть не безопасной. Несмотря на это, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности проверить на себе разработанную в России вакцину. Своим поступком президент хочет показать, что доверяет российской науке.

Коронавирус в России

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 118 человек. За сутки умерло 70 человек, таким образом за весь период с начала пандемии погибли 15 001 человек. При этом глава Роспотребнадзора отметила уверенное снижение заболеваемости COVID-19. По ее словам, ежедневный темп прироста заболеваемости в РФ составляет 0,6%, и с 31 марта — начала ограничительных мероприятий — он снизился «почти в 50 раз». Тем временем ученые обнаружили регионы, где больше всего людей с антителами к COVID-19. Это Центральная часть РФ, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков уверен, что коронавирус не будет опасен для школьников, так как для заражения нужен длительный контакт. Если учеников рассадить по разным партам, то между ребятами не будет такого контакта, и риск заболеть коронавирусом упадет в разы. Наибольшую опасность для подростков и не только представляет курение кальянов.

Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом. Скорее всего, это связано с наплывом туристов. Полуостров посетили миллионы туристов. А вот в Турции сезон только начинается. Российское посольство разъяснило правила тестирования и карантина для прибывающих в Турцию туристов. Перед паспортным контролем туристам измерят температуру. Если она выше 37,8 градуса, пассажиру сделают тест. По его результату пассажира направят в отель или больницу. Туриста без симптомов изолируют в гостинице под наблюдением врача. Пребывание будет бесплатным. При этом родным туристов, умерших в Турции от коронавируса, могут отказать в перевозке тела для захоронения на родину.

Коронавирус в мире

Американские ученые научились определять COVID при помощи смарт-часов. Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% инфицированных пациентов. Ученые считают, что мониторинг показателей организма с помощью умных часов может стать более действенным методом, чем стандартный тест ПЦР. Также ученые из США пришли к выводу, что коронавирус способен вызвать потерю памяти . Воспалительные процессы мозга чаще связаны не с самим заболеванием, а с борьбой иммунной системы с инфекцией. Из-за этого у некоторых пациентов повышается риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус . По его словам, пандемию удастся остановить только через два с половиной года. При этом масштабы потрясений для всего человечества сопоставимы с Первой и Второй мировыми войнами, считает миллиардер.