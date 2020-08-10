В Кургане срывается ремонт дворов

Несколько подрядчиков в Кургане еще не начинали класть асфальт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане несколько подрядчиков не начали укладывать асфальт во дворах, из-за чего срываются сроки ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«Сергей Герасименко [замдиректора департамента развития городского хозяйства] отметил, что на ряде дворовых территорий подрядные организации до сих пор не приступили к укладке асфальтобетонного полотна», — рассказали в мэрии. Дворы обновляют в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава города Андрей Потапов поручил департаменту проконтролировать данную ситуацию. «В настоящее время в отношении подрядчиков, нарушающих сроки, начата претензионная работа», — добавили в администрации.

В 2020 году в Курганской области планируется отремонтировать более 150 дворов, 109 из них — в Кургане. При этом, губернатор региона Вадим Шумков сообщал в июле, что на большинство объектов не удалось найти подрядчиков. Нехватку исполнителей Шумков связал с возросшим объемом задач.