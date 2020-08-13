Фигурант дела Фургала заявил об избиениях в СИЗО

Пострадавшего отвезли на скорой в НИИ Склифосовского Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Фигурант уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Андрей Карепов — заявил об избиениях. О его жалобах рассказала член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Мы зафиксировали, действительно, травмы. Его отвезли на машине „скорой помощи“ в НИИ Склифосовского. Госпитализировать не стали, но оказали первую помощь», — цитирует Меркачеву «Интерфакс».

Предварительно, конфликт между задержанным и конвоиром произошел во время транспортировки в автозаке на следственные действия. Поводом, по словам потерпевшего, стали надетые наручники. Однако, по словам Меркачевой, пока не известно, кто нанес травмы Капепову. «Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — отметила собеседница издания. Информация о случившемся будет передана в прокуратуру для дальнейшего принятия решения.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. 10 июля суд санкционировал его арест. 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он заявил, что к протестам в Хабаровске, которые проходили с 11 июля, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

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