В Тюмени открыли дорожную развязку стоимостью более 2 млрд рублей

Развязку должны были сдать в конце 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени запустили движение по дорожной развязке на пересечении улиц Мельникайте — 30 лет Победы. Работы на объекте завершили на год раньше намеченного срока. Строительство путепровода обошлось бюджету в 2 млрд рублей.

На церемонии открытия развязки, которая прошла в день Тюменской области, присутствовали губернатор региона Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук. Движение по путепроводу открыто во всех направлениях и на всех съездах. Работает и надземный пешеходный переход через ул. Мельникайте.

Работы на строительству дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте-30 лет Победы выполняла компания «Мостострой-11». Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александрм Моор заявил, что дорожный объект будет построен раньше намеченного срока. Изначально путепровод планировалось построить до конца 2021 года.