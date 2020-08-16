16 августа 2020
15 августа 2020
14 августа 2020

Заболевшему COVID жителю ЯНАО отказались выдавать больничный лист. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй тест оказался отрицательным, однако сидеть дома мужчине придется до конца августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) в течение двух недель не может открыть больничный лист из-за бюрократических проволочек. Как сообщил в социальных сетях сам мужчина, тест на коронавирус он сдал еще 31 июля.

По словам мужчины, анализы он сдал после возвращения из отпуска. «С 03.08.2020 я сижу дома», — приводится сообщение пользователя в местных группах «ВКонтакте».

В Ноябрьской ЦГБ лист нетрудоспособности («больничный») гражданину открыть отказались, объясняя это тем, что не было постановления Роспотребнадзора. Тесты, взятые у пациента 15 августа дали отрицательный результат.

Тем не менее, 14 августа Роспотребнадзор направил в НЦГБ постановление, согласно которому пациенту было предписано находиться дома до 29 августа. Две недели изоляции в ведомстве отсчитали от момента второго, отрицательного теста, а кроме того, в постановлении был перепутан год рождения.

Оперативно получить комментарии в территориальном управлении Роспотребнадзора не удалось. В ведомство был направлен запрос на получение комментариев, на момент публикации ответ не поступил.

Сам Александр Ломоносов в разговоре с корреспондентом пояснил, что постановление Роспотребнадзора принесли, едва ли не сразу, как он опубликовал свой пост. Позже ему перезвонили из поликлиники и пообещали открыть больничный.

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Фото: Александр Ломоносов, «ВКонтакте»
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Фото: Александр Ломоносов, «ВКонтакте»

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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