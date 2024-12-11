Во дворце Асада нашли бензодиазепин

Повстанцы в Сирии, захватившие на днях в Дамаске дворец сложившего с себя полномочия президента Башара Асада, нашли у того таблетки бензодиазепина. Данный препарат выписывается пациентам для лечения тревоги и бессонницы. Об этом пишут американские журналисты.
«В заброшенном офисе Асада его стол и пол были завалены книгами и бумагами: история российской армии, карта северо-восточной Сирии, его биография. Полоски бензодиазепиновых противотревожных таблеток лежали в упаковке на столе», — сообщают журналисты The Wall Street Journal в своем материале.
Башар Асад экстренно покинул Дамаск 8 декабря после того, как туда ворвались повстанцы при поддержке боевиков. После этого представители оппозиции страны ворвались в дворец президента. Сам Асад в настоящий момент находится в Москве, вместе с семьей. После сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада, передает «Национальная служба новостей». В Кремле не располагают информацией об этом, передает 360.RU.
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