Во дворце Асада нашли бензодиазепин

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На рабочем столе Башара Асада во дворце в Дамаске обнаружили таблетки от бессоницы
На рабочем столе Башара Асада во дворце в Дамаске обнаружили таблетки от бессоницы Фото:

Повстанцы в Сирии, захватившие на днях в Дамаске дворец сложившего с себя полномочия президента Башара Асада, нашли у того таблетки бензодиазепина. Данный препарат выписывается пациентам для лечения тревоги и бессонницы. Об этом пишут американские журналисты.

«В заброшенном офисе Асада его стол и пол были завалены книгами и бумагами: история российской армии, карта северо-восточной Сирии, его биография. Полоски бензодиазепиновых противотревожных таблеток лежали в упаковке на столе», — сообщают журналисты The Wall Street Journal в своем материале. 

Башар Асад экстренно покинул Дамаск 8 декабря после того, как туда ворвались повстанцы при поддержке боевиков. После этого представители оппозиции страны ворвались в дворец президента. Сам Асад в настоящий момент находится в Москве, вместе с семьей. После сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада, передает «Национальная служба новостей». В Кремле не располагают информацией об этом, передает 360.RU.

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Повстанцы в Сирии, захватившие на днях в Дамаске дворец сложившего с себя полномочия президента Башара Асада, нашли у того таблетки бензодиазепина. Данный препарат выписывается пациентам для лечения тревоги и бессонницы. Об этом пишут американские журналисты. «В заброшенном офисе Асада его стол и пол были завалены книгами и бумагами: история российской армии, карта северо-восточной Сирии, его биография. Полоски бензодиазепиновых противотревожных таблеток лежали в упаковке на столе», — сообщают журналисты The Wall Street Journal в своем материале.  Башар Асад экстренно покинул Дамаск 8 декабря после того, как туда ворвались повстанцы при поддержке боевиков. После этого представители оппозиции страны ворвались в дворец президента. Сам Асад в настоящий момент находится в Москве, вместе с семьей. После сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада, передает «Национальная служба новостей». В Кремле не располагают информацией об этом, передает 360.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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