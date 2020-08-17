Впервые за неделю в ЯНАО умер пациент с коронавирусом

По информации оперативного штаба ЯНАО по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в регионе зарегистрирована одна смерть пациента с COVID. Последний раз летальные исходы у больных коронавирусом на Ямале были отмечены неделю назад — тогда умерли сразу три человека.
Зарегистрировано 83 летальных исхода от коронавируса, говорится в оперативной сводке, зарегистрирована одна сметь больного с COVID. Всего за сутки в ЯНАО диагноз подтвердился у 76 человек, общее число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 12 688 человек.
Наибольшее число заболевших за сутки — в Новом Уренгое (14 человек), Ноябрьске (11 человек) и Губкинском (10 человек). 25 новых случаев COVID выявлено у вахтовиков на месторождениях и объектах.
В больницах на 18 августа остаются 488 пациентов. Семь пациентов находится в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.
Между тем, ЯНАО сейчас находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Власти постепенно отменяют введенные ограничения, однако общий карантин по коронавирусу продлен до 31 августа.
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