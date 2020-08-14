В ЯНАО сняли два запрета по коронавирусу

Власти ЯНАО сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Жителям региона вновь разрешили ходить в туристические походы, а также ездить водным транспортом в соседний ХМАО. Об этом сообщил ямальский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В оперштабе уточнили, что в походах по-прежнему нужно придерживаться мер безопасности. «Обязательное условие — выполнение требований Роспотребнадзора. Путешественникам рекомендуют соблюдать масочный режим и дистанцию», — говорится в сообщении властей ЯНАО. Также туристам напомнили, что за 10 дней до похода о своих планах нужно уведомить окружное управление МЧС.
Также с 14 августа возобновилось водное сообщение с ХМАО. Вновь начались перевозки по маршруту Мужи — Салехард — Березово. «Обращаю внимание о необходимости соблюдать масочный режим и использовать перчатки», — прокомментировал замглавы департамента транспорта ЯНАО Денис Редькин. Стоимость билетов, как утверждают в департаменте, останется на докарантинном уровне.
Сейчас ЯНАО находится на втором этапе снятия ограничений. Неделей ранее губернатор Дмитрий Артюхов распорядился возобновить работу детских садов, торговых залов, автошкол, спортзалов и других учреждений. Ранее власти уже разрешили жителям посещать бассейны и проводить свадебные церемонии в присутствии гостей. Карантин в ЯНАО, согласно последнему решению правительства, продлен до 15 августа.
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