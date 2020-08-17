Объемы производства на курганских предприятиях оказались ниже прошлогодних Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Объемы промышленного производства в Курганской области в январе—июле 2020 года сократились по сравнению с прошлогодними значениями на 3,2%. Такие данные содержатся в докладе Свердловскстата. Эксперт считают, что ситуация будет ухудшаться.

«Индекс промышленного производства (ИПП) в январе—июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 96,8%», — отмечают в Свердловскстате. В частности, в регионе стали производить меньше бетона, оконных блоков, подшипников и прицепов. Рост отмечается в производстве спецодежды, верхней одежды, пожарных автомобилей, бурильных машин и ряда другой продукции.

В пищевой промышленности упало производство подсолнечного масла, минеральной воды, мясных полуфабрикатов, некоторых видов молочной продукции (творога, ряженки, варенца). При этом курганские предприятия стали производить больше свинины, сливочного масла, круп, плодоовощных консервов, сухого молока, рыбного филе.

«Конечно, это связано с коронавирусом», — заявил URA.RU эксперт курганского филиала Института экономики уральского отделения РАН Николай Кремлев. Он считает, что падение будет продолжаться, так как заканчиваются запасы продукции, которые были на складах. По словам эксперта, не все сферы пострадают от коронавируса: производство лекарств и пищевых продуктов продолжит рост.

2020 год начался для курганской промышленности с подъема. В марте ИПП составлял 104%, однако с апреля, после введения коронавирусных ограничений, начал снижаться: в апреле — 103,5%, в мае — 100,8%, в июне — 97,4%.