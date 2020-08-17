Власти отказываются от планов строить нужную жителям ЯНАО дорогу

Грунтовый проезд вдоль железнодорожных путей используется населением нелегально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необорудованный технологический проезд между поселком Ханымей и Ноябрьском, который местные жители использовали как короткую дорогу между населенными пунктами, в ближайшее время обустраивать не планируется. Как сообщили URA.RU в администрации Пуровского района, вопрос существует лишь в теории.

«Есть только техусловия от РЖД и теоретическая возможность межевания участка», — сообщили представители администрации Пуровского района со ссылкой на профильных специалистов. Откуда появилась информация о готовящемся обустройстве дороги в 2021-22 году, представители районной администрации не знают.

Ранее в местных группах социальных сетей появились сообщения, будто власти решили обустроить дорогу между Ханымеем и Ноябрьском. Технологический проезд идет вдоль железнодорожных путей, местными жителями он используется как «короткая дорога».

Между тем, окружная дирекция дорожного хозяйства ЯНАО еще весной разъяснила: легальное устройство автозимника или строительство автомобильной дороги на месте техпроезда не предоставляется возможным. Прежде всего это связано с тем, что проезд проходит в непосредственной близости к железной дороге, газопроводу и линии электропередач.

Использование проезда в качестве дороги сокращает расстояние между Ноябрьском и Ханымеем более, чем в три раза. Однако использование проезда создает угрозу жизни и здоровью людей, а также приводит к потенциальному риску возникновения ЧС.