17 августа 2020
16 августа 2020

Власти отказываются от планов строить нужную жителям ЯНАО дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги. Ключи. Челябинск., грунтовка
Грунтовый проезд вдоль железнодорожных путей используется населением нелегально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необорудованный технологический проезд между поселком Ханымей и Ноябрьском, который местные жители использовали как короткую дорогу между населенными пунктами, в ближайшее время обустраивать не планируется. Как сообщили URA.RU в администрации Пуровского района, вопрос существует лишь в теории.

«Есть только техусловия от РЖД и теоретическая возможность межевания участка», — сообщили представители администрации Пуровского района со ссылкой на профильных специалистов. Откуда появилась информация о готовящемся обустройстве дороги в 2021-22 году, представители районной администрации не знают.

Ранее в местных группах социальных сетей появились сообщения, будто власти решили обустроить дорогу между Ханымеем и Ноябрьском. Технологический проезд идет вдоль железнодорожных путей, местными жителями он используется как «короткая дорога».

Между тем, окружная дирекция дорожного хозяйства ЯНАО еще весной разъяснила: легальное устройство автозимника или строительство автомобильной дороги на месте техпроезда не предоставляется возможным. Прежде всего это связано с тем, что проезд проходит в непосредственной близости к железной дороге, газопроводу и линии электропередач.

Использование проезда в качестве дороги сокращает расстояние между Ноябрьском и Ханымеем более, чем в три раза. Однако использование проезда создает угрозу жизни и здоровью людей, а также приводит к потенциальному риску возникновения ЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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