В отделении уватской полиции проходит проверка из-за вечеринки в честь дня ГИБДД Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Увате (Тюменская область) сотрудники местного отдела полиции потеряли своего начальника Александра Лукашенко. В отношении него проводится служебная проверка из-за возможной организации во время пандемии массовой вечеринки в честь дня ГИБДД на берегу Иртыша. Руководитель уже две недели не появляется на работе, но официальных причин этому не озвучили, утверждает источник URA.RU в силовых структурах.

«Лукашенко не появлялся в отделении с 6 августа. Говорили, что сначала он пытался взять отпуск — не отпустили. А потом искал возможность уйти на больничный», — передает инсайдер. И отмечает — среди местных полицейских ходили слухи о том, что, якобы, Лукашенко мог уйти на самоизоляцию по коронавирусу. «В этом время продолжает идти служебная проверка», — передает другой источник агентства. По информации еще одного инсайдера в силовых структурах, глава уватской полиции выйдет на работу 20 августа.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что Александр Лукашенко действительно находится на больничном. Ранее агентство сообщало, что в начале июля в отделе УМВД Уватского района началась служебная проверка. Поводом стала информация о проведении в период самоизоляции массовой вечеринки в честь дня ГИБДД на берегу Иртыша, спустя два дня после которой у родственников присутствовавших на ней сотрудников подтвердили коронавирус. В ходе проверки будут искать доказательства организации мероприятия руководством отдела и источник его финансирования, а Лукашенко может понести служебное наказание.