Курганская область отдаляется от быстрого снятия карантина

Всего в Курганской области обнаружили 2729 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 19 августа подтвердились 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. С 14 августа коэффициент распространения инфекции в области превышает единицу, что мешает вводить новые послабления.

«На 19 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 13 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Шумихинском, Варгашинском, Куртамышском, Юргамышском, Мишкинском и Альменевском районах.

Для снятия коронавирусных ограничений в регионе нужно 207 свободных коек для больных COVID, ежедневно тестировать не менее 70 человек на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения инфекции должен быть ниже 0,5 четыре дня подряд. С 14 августа данный коэффициент выше 1,0, что не соответствует раннему этапу снятия ограничений. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего в области выявили 2729 заболевших. 2170 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.