Инвестиции в новый проект составят 300 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В аэропорту «Рощино» начали реализовывать новый международный инвестиционный проект — строительство нового цеха бортового питания. Круглосуточное производство сможет обеспечивать 5,5 тыс пассажиров в сутки. Сейчас аэропорт ищет подрядчика для экспертизы строительного проекта цеха, информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

«Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство цеха бортового питания в международном аэропорту Тюмень (Рощино)», — указано в документах закупки. На эти цели руководством аэропорта выделено 280 тыс. рублей. Согласно опубликованному там проекту строительства, цех рассчитан на производство 5,5 тыс порций, из них 200 — для пассажиров бизнес-класса. Работать он будет круглосуточно.

Инвестиционный проект реализуется совместно с международной компанией Lufthansa Sky Chefs — об этом в декабре прошлого года генеральный директор «Рощино» Игорь Лужбин сообщал в интервью РБК Тюмень. Инвестиции в проект составят около 300 млн рублей, а строительство рассчитано на 15 месяцев.

В 2018 году URA.RU сообщало, что аэропорт «Рощино» пытался выдавить с рынка поставки готового бортового питания своего конкурента — компанию «Сила Вкуса». Администрация воздушной гавани была оштрафована тюменским УФАС за нарушение закона о защите конкуренции.