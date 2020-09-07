07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

В Тюмени третий день подряд снижается число заболевших COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, медицина, скорая помощь, врач, нога водителя
За последние сутки коронавирус обнаружили у 47 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее заболевание было диагностировано у 49 человек, а перед этим — 50. Таким образом, в регионе уже несколько дней наблюдается снижение числа заболевшим крорнавирусом.

«Тюменская область — 47 (подтвержденных фактов заражения COVID-19)», — указывает федеральный оперштаб. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 8158 жителя региона. Новых смертей не зарегистрировано.

За последние сутки от инфекции вылечилось 24 человека (7152 тюменец с начала пандемии). При этом разрыв между заболевшими и выздоровевшими уже превысил тысячу человек и продолжает расти. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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