В Тюмени третий день подряд снижается число заболевших COVID-19

За последние сутки коронавирус обнаружили у 47 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее заболевание было диагностировано у 49 человек, а перед этим — 50. Таким образом, в регионе уже несколько дней наблюдается снижение числа заболевшим крорнавирусом.

«Тюменская область — 47 (подтвержденных фактов заражения COVID-19)», — указывает федеральный оперштаб. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 8158 жителя региона. Новых смертей не зарегистрировано.

За последние сутки от инфекции вылечилось 24 человека (7152 тюменец с начала пандемии). При этом разрыв между заболевшими и выздоровевшими уже превысил тысячу человек и продолжает расти. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 14 сентября.