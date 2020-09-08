Курганские власти раскрыли данные по смертям от коронавируса

От коронавируса в регионе умерли 20 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

От коронавируса в Курганской области всего умерли 20 человек. Данные на 9 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства, со ссылкой на департамент здравоохранения региона. На 8 сентября в области было известно о 19 смертях от COVID-19.

«Всего умерли 60 человек. Из них 20 — от коронавируса», — рассказали в департаменте. 33 человека больных с COVID-19 умерли от сопутствующих заболеваний, у семи причина смерти уточняется.

Последним погибшим от коронавируса стал житель Кургана 1940 года рождения. В департаменте уточнили, что у пациента было тяжелое сопутствующее заболевание легких, гипертония и кардиосклероз. Лечение проводилось по Временным методическим рекомендациям по лечению новой коронавирусной инфекции с привлечением врачей-специалистов. «К сожалению, спасти пациента не удалось», — добавили в департаменте.

По данным на 9 сентября, всего в области коронавирус обнаружили у 3224 человек, 2578 человек выздоровели. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.