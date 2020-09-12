Губернатор ЯНАО приехал в школу, где была вспышка коронавируса

Дмитрий Артюхов проголосовал в Обдорской гимназии в Салехарде Фото: Дмитрий Артюхов, «ВКонтакте»

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в выборах депутатов окружного парламента. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона проголосовал в Салехарде на участке № 1006 в Обдорской гимназии, где ранее из-за коронавируса один из классов отправили на карантин.

«Сегодня важное политическое событие для Ямала — заключительный день голосования за депутатов законодательного собрания и местных дум. Именно от них во многом будет зависеть развитие городов и районов в ближайшие пять лет», — написал Артюхов в соцсетях. Он призвал ямальцев до вечера прийти на участки и сделать свой выбор.

Губернатор пришел на выборы в последний день, 13 сентября, когда остальные представители ямальской власти уже отдали свои голоса. Ранее проголосовали первый замгубернатора Алексей Ситников, глава фракции «Единой России» в парламенте Виктор Казарин, врио мэра Нового Уренгоя Андрей Воронов и остальные видные политики.

На этой неделе стало известно, что в Обдорской гимназии обнаружен случай коронавируса. Из-за заболевшего ученика, который продолжал ходить на уроки, его класс отправили на карантин. Вместе с ними на самоизоляцию ушли учителя.