ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой

Самую высокую явку на выборах в региональные парламенты показала Белгородская область, где на участки пришли 52,46% избирателей. Аутсайдером по этому показателю стала Новосибирская область. Там избирательным правом воспользовались лишь 25,23% жителей, свидетельствуют данные Центризбиркома.
Явка на выборах депутатов Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа составила 43,61%, на выборах депутатов Воронежской облдумы — 41,13%. В Калужской области проголосовали 33,82% избирателей, в Рязанской — 30,86%, в Челябинской — 30,45%, Костромской — 29,97%, в Магаданской — 29,34%, в Республике Коми — 28,50%, в Курганской области — 28,47%.
«Участки на выборах глав субъектов и на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ закрылись во всех регионах», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сводку Центризбиркома РФ. В России, таким образом, завершился единый день голосования. 13 сентября состоялось больше девяти тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны. По итогу будут замещены больше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование, по решению ЦИК, проходило в течение двух дней — 11 и 12 сентября.
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