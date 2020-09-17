17 сентября 2020
16 сентября 2020

В курганском городе перестали ходить автобусы. «Как дети будут ездить в школу?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , отпуск, лето, автобус, голубые озера, плавание, отдых, купание
Шадринский перевозчик бросил пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) на одном из маршрутов перестали ходить автобусы. Родители некоторых школьников рассказали URA.RU, что теперь сложнее добираться до школы.

«19 маршрут ездил по Михайловской из Хлызова. А сейчас таких автобусов нет. Мой ребенок учится в 3 классе, но есть и другие дети. Они добрались сами. Автобус доезжал почти до школы, родители меньше переживали», — отметила Ольга Солдатова. С ее слов, до школы №9 можно теперь доехать только с пересадками, а это не безопасно для детей, которые раньше пользовались 19 автобусом.

Еще одна из местных жительниц уточнила, что маршрут был удобен. На нем шадринцы доезжали до Вокзала, а сейчас это сделать и сложнее.

В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU ответили, что перевозчик несанкционированно ушел с маршрута. «Администрацией города Шадринска будут сделаны запросы в соответствующие органы, в том числе и правоохранительные, с целью выяснения ситуации. Также перевозчику будет выдано предписание о невыполнении условий контракта», — отметили в мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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