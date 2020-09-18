Российскую оперную певицу Анну Нетребко, заразившуюся коронавирусом, поздравили с днем рождения без масок. Соответствующее видео появилось в Instagram продюсера Иосифа Пригожина.
На видео Нетребко задувает свечи на торте. На человеке, который принес торт, надет защитный костюм, но нет маски.
«Дорогая Анечка, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. С днем рождения тебя! Даже в такой ситуации ты не теряешь оптимизма», — написал Пригожин в соцсети. Он пожелал певице скорейшего выздоровления. Нетребко разместила в своем Instagram, в котором поблагодарила всех за поздравления.
Нетребко исполнилось 49 лет. По ее словам, она не жалеет о том, что заразилась коронавирусом. По ее словам, она могла избежать этого, если бы соблюдала самоизоляцию, а не давала концерты, передает RT.