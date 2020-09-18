Именинницу Нетребко, больную коронавирусом, поздравили без маски. ВИДЕО

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Пресс-конференция, посвященная открытию концертного сезона в конгресс-центре Екатеринбург-Экспо и выступлению Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Екатеринбург, нетребко анна
Нетребко заявила, что не жалеет о том, что заразилась коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, заразившуюся коронавирусом, поздравили с днем рождения без масок. Соответствующее видео появилось в Instagram продюсера Иосифа Пригожина.

На видео Нетребко задувает свечи на торте. На человеке, который принес торт, надет защитный костюм, но нет маски.

«Дорогая Анечка, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. С днем рождения тебя! Даже в такой ситуации ты не теряешь оптимизма», — написал Пригожин в соцсети. Он пожелал певице скорейшего выздоровления. Нетребко разместила в своем Instagram, в котором поблагодарила всех за поздравления.

Нетребко исполнилось 49 лет. По ее словам, она не жалеет о том, что заразилась коронавирусом. По ее словам, она могла избежать этого, если бы соблюдала самоизоляцию, а не давала концерты, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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