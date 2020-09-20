В ЯНАО сменился город-лидер по числу заражений коронавирусом

На Ямале подтверждено 14 526 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 65 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Большинство новых случаев приходится на Муравленко. До этого несколько дней подряд по суточному приросту лидировал Салехард.

«21 сентября в ЯНАО подтверждено 65 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сводке оперштаба. На Муравленко пришлось 13 новых случаев. В Лабытнанги заболели девять жителей, по семь пациентов — в Салехарде и Ноябрьске. Еще по пять заразившихся в Новом Уренгое и Губкинском. Один новый случай в селе Мужи, шесть человек заболели на месторождениях. Лидером по числу заражений за все время остается Новый Уренгой — 4040 эпизодов.

Всего в ЯНАО подтверждено 14 526 случаев коронавируса. С начала пандемии жертвами стали 99 пациентов, последняя смерть произошла накануне, 20 сентября. От инфекции вылечились 13 269 ямальцев. Пять пациентов пребывают в тяжелом состоянии, трое — на поддержке аппаратов ИВЛ.

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлится в ЯНАО до 1 октября. Несмотря на ряд послаблений, в регионе по-прежнему обязательно носить маску и держать дистанцию в общественных местах, а для лиц старше 65 лет и ямальцев из группы риска сохраняется самоизоляция. Вахтовикам запретили все не связанные с работой контакты. Отменены массовые мероприятия.