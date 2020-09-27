27 сентября 2020
26 сентября 2020
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Курганская гимназия, где учится сын губернатора, ушла на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, гимназия 27
В Кургане на карантине гимназия, где учится сын губернатора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане гимназия №27, где учится сын губернатора Вадима Шумкова, закрывается на карантин по коронавирусу. Информация появилась в школьных чатах, рассказали URA.RU родители учеников.

«Сегодня получили сообщение, что гимназия закрывается на карантин по COVID. Пока обозначенный срок на 10 дней», — рассказали родители.

В информации, разосланной по родительским чатам, также говорится про заболевших педагогов. «У семи учителей лабораторно подтвержденные положительные тесты [на коронавирус]. До четверга, 8 октября, обучение будет дистанционное», — указано в сообщении.

Уточнить информацию по телефонам в школе URA.RU не удалось. На звонки никто не ответил. В департаменте информационной и внутренней политики журналистам прокомментировали, что информация по закрытию школы пока не поступала. «Предписания Роспотребнадзора по 27 гимназии на данный момент в департаменте образования и науки Курганской области отсутствуют», — говорится в ответе.

Ранее агентство сообщало, что в Кургане учителя срочно собирали информацию о наличии компьютеров у учеников для подготовки к дистанционному обучению. Четыре детских учреждения в селе Белозерском (райцентр в Курганской области) переходят на дистанционный режим работы. В населенном пункте запретили массовые мероприятия.

Такое сообщение получили родители учеников 27 гимназии
Скрин предоставлено

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