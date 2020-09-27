Курганская гимназия, где учится сын губернатора, ушла на карантин

В Кургане гимназия №27, где учится сын губернатора Вадима Шумкова, закрывается на карантин по коронавирусу. Информация появилась в школьных чатах, рассказали URA.RU родители учеников.
«Сегодня получили сообщение, что гимназия закрывается на карантин по COVID. Пока обозначенный срок на 10 дней», — рассказали родители.
В информации, разосланной по родительским чатам, также говорится про заболевших педагогов. «У семи учителей лабораторно подтвержденные положительные тесты [на коронавирус]. До четверга, 8 октября, обучение будет дистанционное», — указано в сообщении.
Уточнить информацию по телефонам в школе URA.RU не удалось. На звонки никто не ответил. В департаменте информационной и внутренней политики журналистам прокомментировали, что информация по закрытию школы пока не поступала. «Предписания Роспотребнадзора по 27 гимназии на данный момент в департаменте образования и науки Курганской области отсутствуют», — говорится в ответе.
Ранее агентство сообщало, что в Кургане учителя срочно собирали информацию о наличии компьютеров у учеников для подготовки к дистанционному обучению. Четыре детских учреждения в селе Белозерском (райцентр в Курганской области) переходят на дистанционный режим работы. В населенном пункте запретили массовые мероприятия.
Подписывайтесь на URA.RU в